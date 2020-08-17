Ранее сообщалось, что московский клуб готов предложить 29-летнему экс-голкиперу "Краснодара" контракт с зарплатой 600 тысяч евро в год.
Также было известно, что игроком интересуется турецкий "Бешикташ".
В завершившемся сезоне Станислав Крицюк только один раз сыграл за "Краснодар" в РПЛ. Игрок перешёл в российскую команду в сезоне 2015/2016. Ранее голкипер защищал цвета португальской "Браги".
Источник: Чемпионат
Вратарь Крицюк близок к переходу в "Локомотив"
Вратарь Станислав Крицюк в ближайшее время перейдет в московский "Локомотив".
Фото: kuban24.tv
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