"Зенит" в этой паре - однозначный фаворит, как, впрочем, и во всем чемпионате, поскольку команда и по составу, и по игре превосходит остальных участников. Да, армейцы тоже хорошо начали сезон, но только матч с "Зенитом" покажет, на что сейчас реально способен ЦСКА", - передаёт слова Кириченко "Известия".
Напомним, что после 2-х туров в РПЛ "Зенит" и ЦСКА имеют в своём активе по 6 очков и делят первую строчку. Встреча команд состоится 19 августа в 20:00 по Москве в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Главным арбитром матча назначен Виталий Мешков. Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий пропустит матч 3-го тура из-за удаления в игре с "Ростовом". У армейцев не сможет выйти на поле полузащитник Алан Дзагоев, получивший травму в матче с "Тамбовом".
Кириченко: "Зенит" - фаворит. Матч покажет, на что сейчас реально способен ЦСКА
Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейский клуб встретится с "Зенитом".
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!