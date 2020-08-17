По информации источника, аренда россиянина обойдётся турецкому клубу в 1 млн евро. Контракт Смолова с "Фенербахче" будет действовать до лета 2021 года, сообщает Sabah. Нападающий заработает на переходе в состав "канареек" 1,5 млн евро. По условиям соглашения у "Фенербахче" будет право выкупа контракта Смолова за 4 млн евро.
Напомним, что минувший сезон нападающий провёл на правах аренды в "Сельте". За 14 игр в чемпионате Испании он забил 2 гола и получил 4 жёлтые карточки. За "Локомотив" в нынешнем сезоне Смолов дважды выходил на поле, но результативными действиями не отметился.
Источник: Смолов перейдёт в "Фенербахче" на правах аренды
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов продолжит карьеру в "Фенербахче".
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!