Встреча состоится сегодня, 19 августа. Она будет проходить в Санкт-Петербурге. Обе команды в двух стартовых турах набрали по шесть очков.
В прошлом сезоне Малком оформил в матче с ЦСКА дубль.
"Та игра вовсе не стала простой, в футболе не бывает ничего лёгкого. Конечно, я хочу оформить в среду ещё один дубль, постараюсь. Но если вместо меня это сделает кто-то другой и мы победим, буду счастлив. Это самое важное", - цитирует Малкома "Спорт-Экспресс".
Малком: сегодня хочу оформить в матче с ЦСКА ещё один дубль
Фото: ФК "Зенит"
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