Нападающий "Порту" Соареш может перейти в "Спартак" за 10 млн евро

Нападающий "Порту" Тикиньо Соареш может перейти в московский " Спартак ".

Фото: EPA

Португальцы хотят за своего форварда 15 млн евро, красно-белые предложили 10 млн.



В минувшем сезоне Соареш сыграл в составе "Порту" 48 матчей, забил 19 мячей и сделал 3 результативные передачи. Его соглашение с португальским клубом рассчитано до 2021 года.



Источник: A Bola