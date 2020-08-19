Португальцы хотят за своего форварда 15 млн евро, красно-белые предложили 10 млн.
В минувшем сезоне Соареш сыграл в составе "Порту" 48 матчей, забил 19 мячей и сделал 3 результативные передачи. Его соглашение с португальским клубом рассчитано до 2021 года.
Источник: A Bola
Нападающий "Порту" Соареш может перейти в "Спартак" за 10 млн евро
Нападающий "Порту" Тикиньо Соареш может перейти в московский "Спартак".
Фото: EPA
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