Минувший сезон форвард провел на правах аренды в "Рубине". Он сыграл в 21 матче в РПЛ и забил 5 голов.
После возвращения из аренды Марков провел товарищеский матч с "Химками", однако тренерский штаб не рассчитывает на игрока.
Следующий матч бело-голубые проведут с тульским "Арсеналом" 22 августа.
Источник: Матч ТВ
Марков покинет "Динамо" в ближайшее время
Нападающий "Динамо" Евгений Марков покинет команду в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"
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