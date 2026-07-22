Игрок "Динамо" - о сборах Шварца: это лучшее, что я видел изнутри

Футболист "Динамо" Тимофей Маринкин высказался о летних сборах команды.
Фото: ФК "Динамо"
Футболист рассказал, что вся команда получает удовольствие от тренировок на летних сборах.

"Сборы пока идут отлично, вся команда и я в полном восторге. Мы все получаем удовольствие от тренировок с ним. Он пытается донести до нас свои требования, думаю, рад, что получается. В коллективе отличная атмосфера, я не так давно в команде, но это лучшее, что я видел изнутри", - сказал Маринкин "Советский спорт".

Сандро Шварц вновь возглавил московское "Динамо" после завершения прошедшего сезона, ранее он работал в клубе с 2020 по 2022 год. Соглашение бело-голубых с немецким специалистом рассчитано до конца июня 2029 года.

В субботу, 25 июля, "Динамо" сыграет с "Крыльями Советов" в рамках первого тура РПЛ сезона-2026/27.

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