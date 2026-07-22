Медосмотр Дугласа Сантоса состоялся во вторник, он уже приступил к индивидуальным тренировкам. Луис Энрике пройдёт обследование в четверг и после этого начнёт тренироваться. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на пресс-службу "Зенита".
Дуглас Сантос провел за сборную Бразилии 5 матчей в рамках чемпионата мира-2026, результативными действиями не отличился. Луис Энрике сыграл 28 минут в одной встрече на прошедшем мундиале.
Сантос и Энрике вернулись в расположение "Зенита" после ЧМ-2026
Бразильские футболисты вернулись в расположение петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"