По информации источника, клуб рассматривает Егора Смелова в качестве замены Джавада, который может покинуть команду. Махачкалинцы готовы заплатить за футболиста 30-40 миллионов рублей.
Смелов является воспитанником московского "Динамо". В прошедшем сезоне атакующий полузащитник выступал за "Пари НН" на правах аренды. На его счету 18 матчей и 2 результативных действия в РПЛ. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 750 тысяч евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
"Динамо" Мх заинтересовано в полузащитнике московского "Динамо" - источник
Махачкалинское "Динамо" может купить хавбека.
Фото: ФК "Динамо"