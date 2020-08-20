16-летний футболист Иван Пяткин перейдет в "Спартак".
Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Максим Алланазаров. Отмечается, что петербургский "Зенит" хотел видеть у себя перспективного игрока, но генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов увел Пяткина в последний момент "буквально из офиса питерцев".
Пяткин в прошлом сезоне стал основным игроком сборной России 2004 г.р.
Источник: "Спартак" перехватил у "Зенита" 16-летнего футболиста
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