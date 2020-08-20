Блогер Савин, которому принадлежит канал "КраСава", заработал 700 тыс. долларов за год

Блогер Евгений Савин, известный по YouTube-каналу "КраСава", заработал около 700 тысяч долларов в период с весны 2019 года по весну 2020-го.

Фото: Sportbox