Его канал уже собрал более 1 млн подписчиков и более 82 млн просмотров.
Савин сотрудничает с такими брендами, как Kia, Puma, Syoss и Tennisi. По оценке экспертов, стоимость каждого контракта составляет от 5 млн до 10 млн рублей в год. Разовые интеграции в видеоблоге и инстаграме Савина могут обойтись брендам в 200-500 тыс. рублей.
Как утверждает Евгений, на один выпуск он тратит от 150 до 200 тыс. рублей.
36-летний Савин являлся профессиональным футболистом в период с 2000 по 2015 год. Он играл за такие клубы, как "Ротор", "Локомотив", "Томь", "Анжи", "Химки", "Амкар", "Крылья Советов", "Урал", тульский "Арсенал", "Луч-Энергия", "Тюмень".
Источник: Forbes
Блогер Савин, которому принадлежит канал "КраСава", заработал 700 тыс. долларов за год
Блогер Евгений Савин, известный по YouTube-каналу "КраСава", заработал около 700 тысяч долларов в период с весны 2019 года по весну 2020-го.
Фото: Sportbox
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