Бывшая жена Кержакова опубликовала фото в купальнике Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова выложила фотографию с отдыха в Турции. View this post on Instagram Ну что пока могу сказать , жарко тут ? A post shared by Тюльпанова Милана (@milana_tulpanova) on Aug 21, 2020 at 3:16am PDT "Ну что, пока могу сказать, жарко тут", - подписала снимок Тюльпанова.Официально Кержаков и Тюльпанова развелись весной 2019 года. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 10:33 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Кержаков Нашли ошибку в статье? Напечатать (4) 40 1 2 3 4 5