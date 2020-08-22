Встреча завершилась победой "Сочи" со счетом 2:1. Дубль оформил Никита Бурмистров.
"Думаю, что это заслуженная победа. В первом тайме мы доминировали, создали достаточно моментов голевых. К сожалению, не смогли забить с игры. Волгоград — симпатичная команда, хорошо идет вперед. Нам было сложно при счете 1:1, но слава богу, что забили второй мяч", - цитирует Федотова Sport24.
"Сочи" набрал 8 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице.
В следующем туре "Сочи" на выезде встретится с "Тамбовом". Игра пройдет 25 августа и начнется в 18:30 мск. Дубль оформил Никита Бурмистров.
Наставник "Сочи" Федотов: было сложно при счете 1:1, но слава богу, что забили второй мяч
Главный тренер сочинцев Владимир Федотов подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России с "Ротором".
Фото: ФК "Сочи"
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