Источник: Фукс проходит медицинское обследование для ЦСКА

Бразилец сегодня проходил медосмотр для завершения трансфера в армейский клуб.
Sports.ru сообщает, что снимки появились в инстаграме "Международного центра охраны здоровья", но впоследствии они были удалены.
Напомним, что ранее Фукс посетил матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и "Рубином" (1:2).
Сумма трансфера защитника в ЦСКА составит около 9,5 млн евро. Фукс подпишет контракт с "армейцами" сроком на 5 лет. За "Интернасьонал" бразилец выступает с 2019 года. За это время Фукс стал основным центральным защитником и провёл 11 матчей в чемпионате Бразилии.