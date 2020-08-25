33-летний футболист неудачно совершил рывок в сторону мяча, в результате которого получил травму и покинул поле в первом тайме.
Сообщается, что у Луценко подозрение на мышечную травму задней поверхности бедра. Завтра, 27 августа, футболист пройдёт МРТ. Если диагноз подтвердится, то игрок пропустит игры сборных, в расположение которой он был вызвал впервые.
В нынешнем сезоне Луценко стал автором одного гола в пяти матчах чемпионата России.
Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина.
Луценко может пропустить матчи сборной России
Нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко получил травму в игре с "Химками" (1:1).
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
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