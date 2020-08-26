Мостовой: сейчас «Ахмат» на кураже. Они почувствовали уверенность

Экс-полузащитник «Сельты», «Спартак» и сборной России высказался о матче «Локомотив» - «Ахмат»
- Что можно сказать про «Локомотив»? Травма Миранчука оказалось ключевым фактором. Было видно, что команде не хватает креативных нестандартных действий. Роль Миранчука очевидна. Плюс отсутствие Баринова, да ещё и выбывающий Чорлука. Плюс, ещё непонятно почему на поле не вышел Смолов. Троё основных ключевых игроков травмированы.

На примере третьего гола ситуация видна чётко – в эпизоде защита провалилась. Один пошёл в отбор, но не отобрал. Мурило не совсем стабилен, другой его напарник довольно молодой. И стабильности без Чорлуки команде явно не хватает.

Можно просто заключить что «Ахмат» эффективно воспользовался слабыми местами сегодняшнего «Локомотива». Они сейчас на кураже, словно подзарядились. Как-минимум сейчас они разобрались со своим составом – кто должен играть, а кто нет.

- «Ахмат» на правильном пути?

- Если они идут в лидерах турнира - конечно да. Но чемпионат длинный, посмотрим что будет дальше.

- Что нового показывает команда под руководством Талалаева?

- Наверное, стоит говорить о некоей возросшей уверенности футболистов. Сейчас это явно видно. Талалаев любит активно мотивировать игроков. Но нужно понимать чётко: пока у команды явно идёт результат, все может выглядеть очень и очень хорошо. Но давайте посмотрим, на то, что будет с «Ахматом», когда команде придётся играть, пересиливая себя.

Ведь много раз мы видели картину, когда вначале есть сиюминутный результат, и всё выглядит хорошо. А потом одна-две осечки, и всё возвращается назад.

- Что пытается построить в «Локомотиве» Николич?

- Человек пришёл уже в готовую, собранную команду. И просто с ней работает. А что он мог построить в этом матче, когда ряд важнейших для своей игры футболистов с травмами?

- Отметили быстрые атаки «Ахмата»?

- А кто эти быстрые атаки у них делает? В первую очередь, на мой взгляд тут явно выделяется Беришия. Как по мне, так это явно основной их футболист. Но при других тренерах – его то выпускали, то нет, то меняли. Сейчас же, на мой взгляд он не просто основной, но и важный игрок коллектива. Плюс, он почувствовал уверенность в себе.

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Теги: Локомотив Ахмат Мостовой
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