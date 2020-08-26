Поединок, который прошел в Домодедово, завершился победой "Велеса" со счетом 4:1. Отметим, что этот матч начался одновременно с игрой 5-го тура РПЛ "Ротор" - "Спартак".
В начале августа Кокорин подписал контракт со "Спартаком", однако не провел ни одной игры за новую команду из-за травмы.
Источник: "Чемпионат"
Кокорин посетил матч 1/64 финала Кубка России "Велес" - "Балтика", который проходил параллельно с игрой "Спартака"
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин был замечен на поединке 1/64 финала Кубка России "Велес" - "Балтика".
Фото: ФК "Спартак"
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