Аргентинец избежал разрыва крестообразных связок. Теперь нападающий сможет вернуться уже через 4-6 недель, утверждает TyC Sports.
Накануне появилась фотография Дриусси, на которой он использует костыли. Фото было сделано после матча с "Динамо", который "Зенит" проиграл со счётом 0:1.
Дриусси избежал разрыва крестообразных связок
Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси, получивший травму в матче 5-го тура РПЛ, скоро сможет вернуться на поле.
Фото: ТАСС
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