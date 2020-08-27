"Зенит" рассказал о травме Дриусси

Пресс-служба "Зенита" прокомментировала травму форварда команды Себастьяна Дриусси.
Фото: ФК "Зенит"
Нападающий получил травму в матче 5-го тура РПЛ с "Динамо", который завершился победой москвичей со счётом 1:0.

После матча Дриусси был замечен на костылях. Сообщалось, что он мог порвать крестообразные связки колена.

"По предварительным данным, полученным после проведения МРТ и клинического осмотра, Себастьян Дриусси избежал повреждения крестообразной связки. Однако серьёзно пострадала медиальная коллатеральной связка. При положительном прогнозе мы рассчитываем на консервативное лечение сроком 1,5 месяца", - приводит слова пресс-службы "Зенита" РИА "Новости".

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Теги: Зенит Дриусси
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