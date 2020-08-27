ЦСКА показал первый день в команде Бруно Фукса и Зайнутдинова (видео)
ЦСКА выпустил видеоролик, в котором показал, как прошёл первый день в команде новичков "армейцев" Бруно Фукса и Бактиёра Зайнутдинова.
Напомним, что о трансфере футболистов было объявлено 25 августа. Фукс будет выступать за ЦСКА под 3-м номером, а Зайнутдинов - под 19-м. Оба футболиста подписали с "армейцами" долгосрочный контракт.
Источник: пресс-служба ЦСКА
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