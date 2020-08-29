"Газизов (генеральный директор "Спартака") говорил, что хочет создать связку Кокорин-Соболев? Только от тебя 5 минут назад это узнал (улыбается). Он мне еще до перехода написал: "Ты меня ждешь?". Я ответил, что да. И буквально через день он подписал контракт. Не я ли его уговаривал перейти? Я ему говорил: "давай, давай". А он все думал. Потом он написал: "мой малыш, я скоро буду". И через день подписал контракт.
Это его жизнь, он решает, где ему играть. Тут никто не мог советовать, где ему играть, кроме родителей и родных. Он сам принял это решение", - сказал Соболев в интервью на Youtube-канале Нобеля Арустамяна.
Кокорин подписал контракт со "Спартаком" в начале августа сроком на три года. Ранее футболист выступал за "Сочи".
Соболев: Кокорин перед переходом в "Спартак" написал: мой малыш, я скоро буду
Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал, что общался с Александром Кокориным перед его переходом в московский клуб.
Фото: РИА Новости
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