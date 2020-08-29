Накануне сегодняшнего поединка форвард красно-белых рассказал, когда вернется на поле.
"Я сегодня не играю. Надеюсь, вернусь после паузы, связанной с играми сборных", - сказал Кокорин.
Кокорин перешел в "Спартак" в начале августа, однако не провел ни одной игры за московскую команду из-за травмы.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова.
Кокорин рассказал, когда вернется на поле
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин не был включен в заявку на матч 6-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом".
Фото: ФК "Спартак"
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