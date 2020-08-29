Встреча завершилась со счетом 2:1. Красно-белые набрали 14 очков и возглавили турнирную таблицу, обойдя "Зенит", у которого есть матч в запасе (против "Локомотива").
В составе "Спартака" по голу забили Александр Соболев и Самюэль Жиго.
"Мы пока не смотрим на таблицу, идем от матча к матчу. Стараемся победить в каждом матче, не всегда просто. Если бы Лесовой не получил красную, то игра могла получиться другой. С "Сочи" мы заслуживали победы, сегодня, возможно, должна была быть ничья", - цитирует Тедеско Sport24.
Тедеско: с "Сочи" мы заслуживали победы, сегодня, возможно, должна была быть ничья
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско после победы над тульским "Арсеналом" в 6-м туре чемпионата России отметил, что в клубе не смотрят на турнирную таблицу.
Фото: ФК "Спартак"
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