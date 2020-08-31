- Я понимаю Леонида Арнольдовича – он был на нервах, на эмоциях, высказался сгоряча. Это нормально - живой человек, которому небезразлично то, что происходит.
На следующий день все поняли, что сниматься "Спартак" не будет. Хотя был один момент, когда я задумался: а что если это вдруг произойдет? Реально ли вообще сняться с чемпионата? Как это будет происходить? Что будет потом? - цитирует Джикию "КП".
Напомним, в матче первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. Второй пенальти был признан ошибочным. После игры его отстранили от судейства и проверили на полиграфе. Однако проверка не выявила отклонений.
Проверке подвергся и видеоассистент Казарцева Алексей Еськов. Арбитр не прошёл проверку на полиграфе. Сообщается, что Еськов "посыпался" на вопросе о том, брал ли он когда-нибудь деньги за свою работу не от работодателя. О профессиональной судьбе Алексея пока не известно.
Джикия: был момент, когда я задумался - а что если "Спартак" и правда снимется с чемпионата?
Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия поделился воспоминаниями об эмоциях президента клуба Леонида Федуна после матча 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:2).
Фото: Матч ТВ
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