Шалимов: в заговор против "Спартака" я не верю

Бывший главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов поделился мнением о работе арбитров в матчах "Спартака" в российском чемпионате.
Фото: ФК "Краснодар"
"Не верю в заговор против "Спартака". А как душили красно-белых? Админресурсом? То есть, кто-то звонит или платит деньги? Я в это не верю и не поверю никогда. Что происходило в начале чемпионата – просто ошибки судей в матчах "Спартака"", - передает слова Шалимова Sport24.

Напомним, что после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Сочи" (2:2) владелец "красно-белых" Леонид Федун заявил о желании снять команду с чемпионата из-за систематических ошибок судей против московской команды. После 6-и матчей в РПЛ "Спартак" с 14 очками занимает 1 место.

С 1986 по 1991 год Шалимов защищал цвета "Спартака". За "красно-белых" он провел 95 игр и забил 20 голов.

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Теги: Шалимов Спартак
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