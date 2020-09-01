Сообщается, что решение было принято на следующий день после матча 6-го тура РПЛ "Химки" - "Ротор".
Более того, команду могут покинуть хавбек Евгений Песегов, а также защитники Олег Николаев и Валерий Почивалин.
После 6-ти туров чемпионата России "Ротор" занимает последнее, 16-е место, имея в активе лишь 2 очка.
Источник: РИАЦ
Источник: "Ротор" отстранил от тренировок с основой двух футболистов, включая лучшего бомбардира минувшего сезона
Защитник "Ротора" Антон Пискунов и полузащитник волгоградцев Мухаммад Султонов отстранены от тренировок с основным составом.
Фото: ФК "Ротор"
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