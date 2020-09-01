Источник: "Ротор" отстранил от тренировок с основой двух футболистов, включая лучшего бомбардира минувшего сезона

Защитник "Ротора" Антон Пискунов и полузащитник волгоградцев Мухаммад Султонов отстранены от тренировок с основным составом.

Фото: ФК "Ротор"