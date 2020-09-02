ЦСКА показал фото Набабкина с хирургом после операции на колене

Кирилл Набабкин с хирургом Торе Цантопом, который прооперировал его в Мюнхене. Торе всегда оказывает качественную помощь игрокам #ЦСКА ? pic.twitter.com/RUAggtR8vo — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 2, 2020

У 33-летнего футболиста был диагностирован разрыв крестообразной связки. Пресс-служба "армейцев" выложила фото Набабкина с хирургом Торе Цантопом, который проводил операцию игрока.Защитник выступает за ЦСКА с 2010 года. За это время Набабкин 3 раза становился чемпионом России. Всего на счету футболиста 252 матча за "красно-синих".