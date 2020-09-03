По информации источника, "Спартак" и "Урал" договариваются об арендном соглашении, благодаря которому 27-летний футболист сезон 2020/21 проведет в уральском клубе.
"Спартак" купил Мирзова за 4 млн евро у "Ростова" прошлым летом. В этом сезоне футболист появился на поле лишь на две минуты в игре с тульским "Арсеналом" (2:1).
Источник: Рейтинг Букмекеров.
Источник: "Спартак" и "Урал" договариваются по аренде Мирзова
Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов, вероятно, проведет этот сезон в "Урале".
Фото: ФК "Спартак"
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