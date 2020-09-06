"Да, действительно, "Урал" уже договорился со "Спартаком". У нас пока все в процессе. Мы с Резиуаном определимся точно, все решится на следующей неделе", - цитирует агента "Спорт-экспресс".
Ранее президент "Урала" Григорий Иванов заявил о готовности клуба взять футболиста.
Мирзов провел за "Спартак" во всех турнирах 23 матча и забил 1 гол. В нынешнем сезоне РПЛ 27-летний полузащитник провел на поле 3 минуты.
Агент Мирзова - о возможном переходе в "Урал": все решится на следующей неделе
Александр Клюев, агент полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова, прокомментировал информацию о договоренности клуба с "Урал" по переходу игрока.
Фото: ФК "Спартак"
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