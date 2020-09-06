"Предложение со сборной Армении было и полтора года назад, и год. Отказался потому, что только с этого сезона армянские футболисты перестали быть легионерами в РПЛ. Плюс на данный момент я иду по системе российских сборных — вызывался в юношескую, затем ездил в U20, надеюсь получить вызов в молодежную", - цитирует Тикнизяна Sport24.
Тикнизян — этнический армянин, который родился в Санкт-Петербурге.
Напомним, что в Тикнизян является воспитанником ЦСКА. Прошлый год 21-летний защитник провел на правах аренды курском "Авангарде". В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Тикнизян провел 6 матчей за ЦСКА и получил 2 желтые карточки. После 6-и туров РПЛ "армейцы" с 10 очками занимают 5 строчку.
Тикнизян рассказал, почему отказался выступать за сборную Армении
Защитник ЦСКА Наир Тикнизян рассказал, почему несколько раз отказывал сборной Армении на вызов в национальную команду.
Фото: ПФК ЦСКА
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