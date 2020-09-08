Пресс-служба ЦСКА на официальном сайте поздравила Усманова с днем рождения.
"То внимание, которое Алишер Бурханович уделяет развитию культуры и спорта в нашей стране, достойно самого большого уважения. В фехтовании он добился невероятных высот, попав в отечественный Зал славы. От всей души желаем имениннику крепкого здоровья, счастья и больших свершений во всех сферах деятельности!", - говорится в поздравлении армейского клуба.
ЦСКА в нынешнем сезоне в 6 турах набрал 10 баллов и занимает 5-е место в таблице чемпионата России. 13 сентября в рамках 7-го тура РПЛ армейцы сыграют против "Спартака". Матч пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 19:00 по московскому времени.
ЦСКА поздравил с днем рождения Алишера Усманова
Сегодня российскому миллиардеру Алишеру Усманову исполняется 67 лет.
Фото: ТАСС
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