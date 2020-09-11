Московский клуб готов предложить 27-летнему хавбеку контракт с зарплатой 2 млн евро в год. Отмечается, что у Кузяева есть варианту в Европе, но условия уступают российским вариантам.
Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляют "Алавес", "Галатасарай", "Коньяспор", "Валенсия" и "Саутгемптон".
Источник: РБ-Спорт
Источник: "Локомотив" хочет подписать Кузяева
Полузащитник Далер Кузяев может стать игроком "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"
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