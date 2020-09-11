Источник: "Локомотив" хочет подписать Кузяева

Полузащитник Далер Кузяев может стать игроком " Локомотива ".

Фото: ФК "Зенит"

Московский клуб готов предложить 27-летнему хавбеку контракт с зарплатой 2 млн евро в год. Отмечается, что у Кузяева есть варианту в Европе, но условия уступают российским вариантам.



Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляют "Алавес", "Галатасарай", "Коньяспор", "Валенсия" и "Саутгемптон".



Источник: РБ-Спорт