— Пожалуй, "Сочи" уже можно назвать одним из главных открытий первой половины сезона. Количество набранных очков позволяет команде играть более раскованно, ведь вылет ей с большой долей вероятности теперь не грозит. Пока рано говорить, сможет ли "Сочи" бороться за еврокубковые места, но команда Федотова с ее уклоном в игру от обороны может задержаться в группе лидеров, — цитирует Бубнова Sportbox.ru
Также Бубнов считает, что поражение сильно ударило по команде, учитывая также поражение в прошлом туре от ЦСКА (0:3). Эксперт считает, что Талалаев строит новую команду, которой потребуется время на адаптацию, однако Бубнов уверен, что "Ахмату" не светит зона вылета, а финиширует в середине таблицы.
После победы "Сочи" возглавил турнирную таблицу, набрав 15 очков после семи туров. У "Спартака," идущего вторым, 14 очков и матч в запасе. "Зенит", занимающий третью строчку, заработал 13 очков в шести турах.
Бубнов: количество набранных очков позволяет "Сочи" играть более раскованно, ведь вылет им не грозит
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе "Сочи" над "Ахматом" (0:1).
Фото: Sportbox
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