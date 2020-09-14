— Это была действительно хорошая победа для команды. Я думаю, все усердно играли и потратили много сил. Для нас было важно победить, и, конечно, я очень рад забитому голу. Надеюсь, этот первый гол будет одним из многих за ЦСКА.
Фанаты ЦСКА были восхитительными. Они поддерживали нас, пели кричалки. Даже когда мы пропустили гол в начале первого тайма. Я насладился тем, что увидел. Атмосфера, честно говоря, была сумасшедшей, буду ждать такую же на следующих матчах.
Когда я выходил, Гончаренко сказал мне идти и наслаждаться игрой, сыграться с командой. В то же время, нужно было защищаться. Когда ты играешь форварда, то нужно действовать свободно, получать удовольствие и стараться создавать моменты для команды.
У меня была хорошая неделя в Москве во время перерыва. Было много работы, тренировок с командой. Всё идет хорошо, я постепенно обустраиваюсь.
Моя цель здесь — забивать. Я просто хочу делать то, что в моих силах. Отдавать всё возможное фанатам, клубу. Надеюсь, что буду забивать и дальше, — рассказал Эджуке пресс-службе московского клуба.
22-летний нигериец перешёл в ЦСКА в конце августа из "Херенвена" за 11,5 млн евро. Футболист провёл за новый клуб два матча, включая вчерашний со "Спартаком" (3:1), где Эджуке вышел на замены и забил последний гол ЦСКА.
Эджуке: атмосфера была сумасшедшей, буду ждать такую же на следующих матчах
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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