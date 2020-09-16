По итогам заседания было решено отказать в удовлетворении исковых требований. Отмечается, что решение может быть обжаловано.
28 января стало известно, что московский "Локомотив" подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления «железнодорожников» составила 144,6 млн рублей.
Напомним, что Геркус занимал пост генерального директора "Локомотива" с 2016 по 2018 год. Во время его работы "железнодорожники" выиграли чемпионат России сезона 2017/2018, а также Кубок страны сезоном ранее.
В нынешнем первенстве РПЛ после 7-и туров "Локомотив" с 9 очками занимает 10 место.
Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова
"Локомотив" проиграл суд Геркусу
Суд огласил решение по иску московского "Локомотива" к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.
Фото: ТАСС
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