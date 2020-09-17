Как сообщает источник, основными претендентами на футболистов являются "Химки" и "Урал".
По информации, 30-летний Ерохин ближе к переходу в клуб из столицы Урала, а 26-летний Сутормин — в подмосковный.
В текущем сезоне Ерохин отыграл семь матчей во всех турнирах, проведя в общей сложности на поле 61 минуту. Полузащитник забил два гола и отдал голевую передачу.
Сутормин в четырех матчах отыграл на поле 16 минут, не отметившись результативными действиями.
Источник: Sport24
Источник: "Зенит" желает отдать Сутормина и Ерохина в аренду
Футболисты "Зенита" Алексей Сутормин и Александр Ерохин могут отправиться в аренду в другие российские клубы.
Фото: Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"
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