Нападающий "Спартака" ведет переговоры с зарубежным клубом - источник

Клуб из Казахстана заинтересован в трансфере нападающего "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, игрок "Спартака" Тео Бонгонда ведет переговоры с казахстанским "Ордабасы".

Футболист выступает в составе красно-белых с июля 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 5 матчей, голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро, соглашение с ним рассчитано до конца июня 2026 года.

Зимнее трансферное окно в Казахстане закроется 3 апреля.

Источник: Telegram-канал GOAL KZ

