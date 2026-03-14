Нападающий "Спартака" ведет переговоры с зарубежным клубом - источник

По информации источника, игрок "Спартака" Тео Бонгонда ведет переговоры с казахстанским "Ордабасы".
Футболист выступает в составе красно-белых с июля 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 5 матчей, голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро, соглашение с ним рассчитано до конца июня 2026 года.
Зимнее трансферное окно в Казахстане закроется 3 апреля.
Источник: Telegram-канал GOAL KZ
