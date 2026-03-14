Погребняк дал прогноз на матч "Зенита" и "Спартака"

"С точки зрения качества, результативности и зрелищности "Спартак" сейчас вообще номер один. Несмотря на то что матчи с "Зенитом" заканчиваются нерезультативно, я сегодня жду голов.
"Зенит" после "Оренбурга" не имеет права терять очки, а "Спартак" в своей манере забьёт и пропустит ещё больше", - сказал Погребняк "Чемпионату".
Сегодня, 14 марта, состоится матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Встреча пройдет на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. Красно-белые располагаются на шестом месте с 35 баллами в своем активе.