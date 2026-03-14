Гранат выделил фаворита во встрече "Зенита" со "Спартаком"

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем матче 21 тура РПЛ "Зенит" - "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Граната, фаворитом в предстоящем матче является "Зенит".

- Фаворитом в этой игре является "Зенит". Да, петербуржцы пока не могут найти свою игру, но у "Спартака" просто нет стабильности.

Красно-белые способны разгромно проиграть, как в матче с "Динамо". Явный фаворит в матче — "Зенит", - цитирует Граната "РБ Спорт".

Сегодня, 14 марта, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграет с московским "Спартаком" в матче 21 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по столичному времени. В первом круге чемпионата России команды сыграли вничью - 2:2, встреча проходила в Москве.

После 20 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками, петербуржцы располагаются на второй строчке с 42 баллами в своем активе.

