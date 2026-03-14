Семин рассказал, в чем преимущество "Балтики" перед ЦСКА

"Важнейший матч для "Балтики" и ЦСКА. "Балтика" в физическом плане подготовлена очень сильно. Если у ЦСКА хватит сил и терпения, конечно, у игроков армейцев мастерства больше, чем у футболистов "Балтики".
У калининградцев своё преимущество в физической готовности к чемпионату - она высока", - сказал Семин "Чемпионату".
Сегодня, 14 марта, состоится матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и московским ЦСКА. Встреча пройдет на "Ростех Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
На данный момент "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Подопечные Андрея Талалаева располагаются на пятом месте с 36 баллами в своем активе.