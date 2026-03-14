Юран ответил, какие позиции нужно усилить "Спартаку"

"Левого защитника у "Спартака" нет. Туда вот Зобнина ставят. Окей - можно так делать по ситуации, если удаление на этой позиции или травмы. Нападающий еще нужен обязательно.Там Угальде один. Нет большого, квалифицированного нападающего", - сказал Юран "Спорт-Экспрессу".
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 20-ти матчах. Московский клуб суммарно забил 33 мяча и пропустил 28 голов.
Следующий матч подопечных Хуана Карлоса Карседо состоится сегодня против петербургского "Зенита" в рамках 21-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.