Юран ответил, какие позиции нужно усилить "Спартаку"

Бывший игрок "Спартака" Сергей Юран высказался о составе красно-белых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
Российский специалист заявил, что московскому "Спартаку" нужно усилить позиции левого защитника и нападающего.

"Левого защитника у "Спартака" нет. Туда вот Зобнина ставят. Окей - можно так делать по ситуации, если удаление на этой позиции или травмы. Нападающий еще нужен обязательно.
Там Угальде один. Нет большого, квалифицированного нападающего", - сказал Юран "Спорт-Экспрессу".

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 20-ти матчах. Московский клуб суммарно забил 33 мяча и пропустил 28 голов.

Следующий матч подопечных Хуана Карлоса Карседо состоится сегодня против петербургского "Зенита" в рамках 21-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

