— У меня не было каких-то шаблонных стереотипов, я общался и с блондинками, и с брюнетками, так что для меня важнее внутренние качества человека, ценности, — рассказал Смолов на youtube-канале сборной России.
Также Смолов добавил, что несмотря на то, что доброта, душевность и искренность присущи каждому человеку, эти кажется, по версии футболиста, встречаются очень редко. Нападающий уверен, что девушка также должна быть с умом и интеллектом, чтобы с человеком было интересно поговорить.
Смолов: для меня важнее внутренние качества девушки, ценности
Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов рассказал о качествах, которые он ценит в девушках.
Фото: ФК "Локомотив"
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