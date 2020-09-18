"Спартак" — большая команда. Там собрана очень сильная группа игроков — те же четыре нападающих: Соболев, Кокорин, Понсе, Ларссон. Еще неизвестно, какая пара и в каком сочетании может быть сильнее. Похожая кадровая ситуация и в других зонах, поэтому команда очень хорошо укомплектована. Она идет в группе лидеров, у нее высокая мотивация после неудачного дерби, поэтому нас ждет очень тяжелый поединок", - сказал Слуцкий в интервью пресс-службе "Рубина".
Напомним, что матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги "Рубин" - "Спартак" начнется 20 сентября в 16:30 по Москве. "Спартак" с 14 очками занимает 3 место в чемпионате России. "Рубин" расположился на 6 строчке с 11 очками.
Слуцкий - о матче со "Спартаком": у них высокая мотивация после дерби, "Рубин" ждет тяжелый поединок
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Рубин"
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