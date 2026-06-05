Экс-игрок ЦСКА: Батракову нужно еще сезон-полтора отыграть в РПЛ. Что мы слышим про "ПСЖ" - бред

- Нет, не пора в Европу, надо хотя бы еще сезон-полтора сыграть здесь на хорошем уровне, который Алексей показывает на протяжении двух лет.
Он может играть в европейских чемпионатах, но в командах уровня, условно, не в обиду ему сказано, "Сассуоло", "Севильи". Но то, что мы слышим про "ПСЖ", "Интер" и "Милан" — давайте откровенно говорить — чистый бред, - цитирует Гришина "Матч ТВ".
В сезоне-2025/26 Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 28 миллионов евро, его соглашение с клубом рассчитано до лета 2029 года. Отметим, что на счету Батракова также 11 матчей в составе сборной России и 3 забитых гола.
Ранее сообщалось, что Батраков в летнее трансферное окно может перейти в "ПСЖ" за 20-25 миллионов евро. Вчера, 4 июня, французское СМИ сообщило, что парижане отказались от трансфера полузащитника в пользу других кандидатов.