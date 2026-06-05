Агент Пасторелло: не слышал об интересе к Сперцяну в Европе

Футбольный агент Федерико Пасторелло ответил, интересуются ли Эдуардом Сперцяном в Европе.

Фото: ФК "Краснодар"

Есть небольшое увеличение интереса к игрокам из чемпионата России, - приводит слова агента "РБ Спорт"

По словам Пасторелло, он не слышал об интересе к Сперцяну в Европе.- Лично не слышал об интересе к Эдуарду Сперцяну в Европе. Мало что знаю об этом игроке, но не исключаю, что европейские клубы следят за российским рынком сейчас.Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян интересен саудовскому клубу, который предлагает ему контракт на три года с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Также сообщалось, что на футболиста претендует итальянский "Комо", который в сезоне-2026/27 сыграет в Лиге чемпионов УЕФА.Эдуард Сперцян в минувшем сезоне провел за южан во всех турнирах 42 матча и отметился 14 забитыми мячами и 18 результативными передачами, став лучшим бомбардиром сезона в Российской Премьер-Лиге. Его рыночная стоимость, согласно версии Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.