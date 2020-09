"Вспомнила случай с Навальным". Анна Семак испугалась, что умрёт после заказа из ресторана

View this post on Instagram

Я думала, что умру этои? ночью. Все случилось неожиданно. Вечером заказала доставку еды из азиатского ресторана, суп с водорослями и кунжутом на крепком грибном бульоне, съела и почувствовала как земля уходит из под ног. Дома кроме меня и детеи? никого не было, Сергеи? с командои? улетел в Екатеринбург. Добравшись до кровати, открыв окно, пыталась отчаянно соображать что происходит. Первая версия заставила вспомнить случаи? с Алексеем Навальным. И хоть умом я понимала, что фигура моя для политических и прочих диверсии? ничтожна мала, живое воображение внушало - по дороге из кухни до пункта назначения суп в бумажном контеи?нере следовал без охраны. Возможно, моим палачом мог стать курьер в момент обострения психического заболевания или уволенныи? в тот день официант, в беспамятстве сыпанувшии? в блюдо стрихнин. Вторая версия сводилась к отравлению грибами. Всего один ядовитыи? вид в корзине и ты рискуешь отправиться на тот свет. От нашего шеф повара Вики Мосинои?, регулярно проводящеи? грибные трипы с микологом, я слышала немало страшных истории?. Третья версия склонялась к сердечному приступу и, по совокупности нарастающих симптомов, становилась самои? реальнои?. Утро минувшего дня началось со стрессовои? ситуации, по дороге на работу я почувствовала себя так, будто из меня вынули позвоночник. К обеду хотелось лечь на асфальт, попросить кого-то отвезти меня в тихое безопасное место и спрятаться в шкафу. Несколько раз я повторила опасные слова, от которых отреклась давным-давно. Меня забрала Наташа @natalyayisa. Я лежала у горящего камина, незадолго до грибного супа, тяжело вздыхала и жаловалась подруге, окончательно позабыв, что в моем случае сила слова имеет вид брошеннои? в ночное небо молнии. То что со мнои? случилось, как выяснилось, называется паническои? атакои? - эту маленькую смерть я организовала себе сама, силои? намерения, изъявив желание откланяться раньше времени. К утру все прошло, осталась дурнота, как от похмелья, и ценныи? опыт. Мои? путь - это путь созидания, благодарности и любви, а жалобы, нытье?, осуждение, позиция жертвы, бессильно свесившеи? лапки, неминуемо приведут в погибель.