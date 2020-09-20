Николич - о матче с "Тамбовом": главное - три очка, продолжаем работу

Главный тренер московского "Локомотива" прокомментировал матч 8 тура РПЛ против "Тамбова".
Фото: rusfootball.ru
Наставник "Локо" сообщил, что Эдера заменили, так как он не мог продолжить игру, а Камано изначально не был готов физически играть весь матч.

- Это был тяжелый матч с психологической точки зрения. Мы создали много моментов, но потом устали. Самое главное - три очка. Поздравляю команду с победой. Продолжаем работу и двигаемся шаг за шагом, - передает слова Марко Николича Sport24.

После победы над "Тамбовом" со счетом 1:0 "Локомотив" набрал 12 очков и занимает текущее 6 место, но по итогам тура должен опуститься ниже после матча "Динамо" - "Ахмат" и присуждения "Ростову" технической победы над "Ротором".

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Теги: Локомотив Николич Тамбов
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