Наставник "Локо" сообщил, что Эдера заменили, так как он не мог продолжить игру, а Камано изначально не был готов физически играть весь матч.
- Это был тяжелый матч с психологической точки зрения. Мы создали много моментов, но потом устали. Самое главное - три очка. Поздравляю команду с победой. Продолжаем работу и двигаемся шаг за шагом, - передает слова Марко Николича Sport24.
После победы над "Тамбовом" со счетом 1:0 "Локомотив" набрал 12 очков и занимает текущее 6 место, но по итогам тура должен опуститься ниже после матча "Динамо" - "Ахмат" и присуждения "Ростову" технической победы над "Ротором".
Николич - о матче с "Тамбовом": главное - три очка, продолжаем работу
Главный тренер московского "Локомотива" прокомментировал матч 8 тура РПЛ против "Тамбова".
Фото: rusfootball.ru
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