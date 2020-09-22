РФС признал ошибочным решение ВАР засчитать гол Дзюбы "Уралу"

РФС совместно с командой проекта VAR в России провели анализ работы видеоарбитров и ассистентов видеоарбитров матчей 8-го тура РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"