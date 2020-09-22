По итогам заседания было принято, что первоначальное решение ассистента судьи матча "Урал" - "Зенит" о фиксации положения "вне игры" у нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы в моменте с голом на 4-й минуте встречи было правильным. ВАР и АВАР неправильно расположили линию офсайда по голове, а не стопе форварда.
Также было признано верным решение ВАР засчитать гол Даниила Уткина на 74-й минуте матча "Краснодар" - "Химки".
Источник: пресс-служба РФС
РФС признал ошибочным решение ВАР засчитать гол Дзюбы "Уралу"
РФС совместно с командой проекта VAR в России провели анализ работы видеоарбитров и ассистентов видеоарбитров матчей 8-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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