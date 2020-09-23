Как сообщает источник, футболист вернулся в общую группу и даже попал в заявку на матч 8-го тура с "Уфой".
30-летний Дзагоев получил травму в матче второго тура с "Тамбовом" (2:1), пропустив следующие пять туров.
В текущем сезоне он сыграл в двух матчах и забил гол.
Матч ЦСКА — "Локомотив" состоится в воскресенье, 27 сентября.
Источник: bobsoccer.ru
Дзагоев работает в общей группе ЦСКА перед матчем с "Локомотивом"
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вместе с командой готовится к матчу 9-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!