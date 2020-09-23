"Мы разговариваем. Не хочу говорить конкретно про Резиуана, но футболистам ведь надо играть, а не сидеть на скамейке.
Сегодня у тебя хорошая зарплата, а завтра контракт закончится, и что ты будешь делать? Я никого не осуждаю, это дело самого футболиста.
Еще есть время до конца трансферного окна. Если он придет, то мы готовы сотрудничать с ним", - цитирует Иванова "Р-Спорт".
Напомним, что Мирзов перешел в "Спартак" из "Ростова" в 2019 году. За это время хавбек принял участие в 22 матчах в чемпионате России и забил 1 гол. В нынешнем сезоне РПЛ 27-летний футболист провел на поле лишь 3 минуты, выйдя на замену в матче 6-го тура с "Арсеналом".
Президент "Урала" рассказал о переговорах с Мирзовым
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о переговорах с полузащитником "Спартака" Резиуаном Мирзовым.
Фото: ФК "Спартак"
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